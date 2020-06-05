八国政界人士组成对华议会联盟

来自八个国家的议员和政界人士针对中国组成“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China），应对中国对全球贸易、安全和人权逐渐加大的影响。该联盟于今天（5日）正式成立，并已开启推特账号。

综合彭博社和香港《苹果日报》报道，该联盟共有18名联席主席，分别有来自美国、英国、日本、澳洲、加拿大、德国、挪威、瑞典八国的政界人士或议员，当中包括英国保守党前党魁施志安（Iain Duncan- Smith）及美国共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）等。

除了联席主席，联盟也有10名顾问及五人任中央秘书处，其中包括香港城市大学学生会外务副会长邵岚，以及早年被大陆指替台湾当间谍被递解出境的城市大学管理系副教授李少民。据联盟的官方网站显示，各国立法者也可开始申请加入该联盟。

联盟发布的视频指，中国在共产党领导下，为全球带来挑战，使各国民主自由和安全承受着越来越大压力，没有一个国家应独自承受此压力，维持国际秩序应是大家的责任，而任何国家也不应作出危害普世价值及人权的事情。因此，联盟成立后，希望从五个方面带来改变，包括维护基于国际原则下的秩序、维护人权、促进公平贸易、加强安全和保障国家诚信，联盟认为各国对于中国在上述各方面，应秉持相同标准。

联盟透露，成立后首个任务是要透过其所属国家或组织的制度，去阻止中国对维吾尔族人的迫害。联盟也提到香港的问题，认为目前情况紧急，因为中国正迅速侵蚀香港的自由，及其他受疫情影响国家的自由。联盟重申他们并非主张反华，强调不应将中国人民和共产党混为一谈。

对此，施志安也在推特上说，民主国家团结守护其共同价值观的时代来临了。