中国启动计划为湖北毕业生提供40万个就业岗位

中国官方今天启动促进湖北毕业生专项就业行动，将为2020届湖北高校和湖北籍高校毕业生集中提供40万个优质岗位。

据中新社报道，该行动将重点实施四大计划，其中线上岗位推送计划针对高校毕业生求职特点和需要，发动国有企业、事业单位、民营企业参与，集中发布优质岗位40万个。据此前报道，湖北今年高校毕业生人数超过45万人。

另外，特定院校重点帮扶计划将面向湖北工业职业技术学院、黄冈职业技术学院等10所就业压力较大的专科、民办院校，实施一家市场机构联系一所学校的帮扶活动，开展公益直播、专场招聘，提供一批专业对口、匹配度较高的岗位。

职业指导服务计划则会针对高校毕业生求职就业中遇到的困难问题，组织就业创业指导老师、企业负责人、就业工作人员等，提供政策解读、职业规划、面试技巧、创业辅导等系列直播课程

另根据疫情防控和高校复学安排，也会开启线下招聘入校计划，组织部分招聘需求大的用人单位举办小型化、多场次线下招聘，并组织部分外地城市用人单位赴湖北跨地区招聘。

该行动由中国人力资源和社会保障部会同国务院国资委、全国工商联、湖北省人民政府，联合央视频、中国国际技术智力合作有限公司、国投人力公司、智联招聘、58同城、猎聘、前程无忧、抖音、科锐国际等市场主体共同实施。