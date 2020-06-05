江歌母亲起诉刘鑫案庭前会议今召开 被告方无人出席

江歌四年前在日本住所门外被刘鑫的前男友陈世峰杀害，当时刘鑫在一门之隔的住所内。江歌母亲江秋莲认为她的死与刘鑫有关，去年以生命权纠纷为由起诉刘鑫，该案今天（5日）召开庭前会议，但刘鑫方无人出席。原告代理律师黄乐平认为，刘鑫对江歌的死有不可推卸的过错，将提出民事索赔203万余元（人民币，下同，约39.8新元）。

据彭培新闻报道，江歌母亲起诉刘鑫（现用名：刘某曦）生命权纠纷一案，今天上午9时在青岛市城阳区人民法院召开庭前会议。江秋莲因身体不适，怕影响庭前会议而未出庭，由代理律师黄乐平出面。

黄乐平在庭前会议结束后指，刘鑫方面无一人出席庭前会议，代理律师和当事人都没来，他觉得很遗憾。此前他曾在微博表示得到消息，刘鑫委托的两名律师之一将出席今天庭前会议。稍早前，江秋莲在微博中称，今天是她和刘鑫对簿公堂的第一天，她既期待又紧张。

黄乐平也认为，刘鑫是没有直接参与陈世峰杀人行为，但刘鑫的行为对江歌的死亡有不可推卸的重大过错，因此原告方将提出民事索赔203万余元。

2016年11月3日凌晨，江歌在日本东京住所门外，被刘鑫的男友陈世峰杀害。当时，刘鑫与陈世峰吵架，有质疑者称，江歌的死与刘鑫有关。

“我们可以不去干某个职业，不去某个环境，但很难不交朋友。”黄乐平说，如果交友不慎，我们最后也可能面临江歌和江秋莲的情况。

针对刘鑫是否在江歌遇害时关门等焦点问题，黄乐平表示，原告方会把事发十分钟内发生的事情做完整还原，并计划在此案判决前后公布。

黄乐平介绍，此次庭前会议的主要工作是证据交换，法庭核实了证据的原件和复印件是否一致，同时对相关工作做了沟通。黄乐平表示，庭前会议后续可能还会召开，但受到疫情影响，他们还有一部分证据正在日本进行认证。

黄乐平还表示，据他了解，刘鑫方面和原告方一直都没有联系，也没有听到过刘鑫方面对此案的看法。“很遗憾对方的当事人和代理律师都没有出席（庭前会议）。”但针对后续的庭审，对方请了两位律师，希望后续对方能出庭。江秋莲此前也表示，希望刘鑫能出庭明辨是非，“这是她维护自己权益的时候，我想她不会放弃这样的机会。”

城阳区人民法院开庭传票中的注意事项中载明，被告（被上诉人）经传票传唤，无正当理由不到庭的，缺席判决。

该民事诉讼案原定于6月30日上午9点在青岛市城阳区法院夏庄法庭开庭审理。但前述会议结束后，黄乐平表示，原定6月30日的开庭时间可能会依证据的认定情况再做调整。

杀害江歌的陈世峰已在2017年12月，由日本东京地方裁判所当庭宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，被判处有期徒刑20年。





