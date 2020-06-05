中国将穿山甲由二级提升至一级国家保护动物

为进一步加大对穿山甲的保护力度，中国将穿山甲属所有种由国家二级保护野生动物提升至一级，这意味着着当前在中国自然分布的中华穿山甲，以及据文献记载中国曾有分布的马来穿山甲和印度穿山甲将受到严格保护。

据新华社报道，中国国家林业和草原局的消息，中国今年加快推进穿山甲升为国家一级保护野生动物工作。在全面收集该物种种群及栖息地资料信息基础上，组织专家进行科学评估论证，并广泛征求各部门意见，开展合法性审查，为这项工作提供科学依据和可靠保障。

下一步，国家林草局将继续采取系列措施，强化穿山甲保护拯救工作。主要包括加快穿山甲野外种群和栖息地调查监测，为开展全面系统研究、划定保护区域、开展专项保护行动奠定科学基础。

另外，该局也会组织力量加强野外巡护，严防偷猎盗猎，不断改善和恢复其生存环境。加强穿山甲人工繁育及野化放归研究，建设穿山甲保护研究中心和基因库。与此同时，会进一步加大穿山甲保护宣传力度，严厉打击非法交易、走私、滥食穿山甲及其制品等违法行为，扭转穿山甲种群及栖息地状况持续恶化趋势，促进穿山甲种群不断恢复增长。

据报道，中华穿山甲曾广泛分布于中国大陆地区长江以南17个省区市。由于过度猎捕利用和栖息地破坏，其分布范围不断缩小，种群数量急剧下降，保护形势非常严峻。根据2003年发布的第一次全国陆生野生动物资源调查结果，中华穿山甲分布范围已缩减至11个省份，数量降至约6万4000只。

为加强对穿山甲的保护，中国于2007年严格禁止从野外猎捕穿山甲；2018年8月，全面停止商业性进口穿山甲及其制品，并通过开展专项行动等措施，加大对破坏穿山甲等野生动物资源犯罪的打击力度。但由于该物种栖息地不断受到干扰破坏，对滥食穿山甲惩处力度不够等原因，穿山甲资源急剧下降趋势未能彻底扭转。