中国八部门今起开展网络直播行业整治行动

针对网民反映强烈的网络直播“打赏”严重冲击主流价值观等行业突出问题，中国八个政府部门将从今天（5日）起，启动为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动。

据澎湃新闻报道，该行动由国家网信办、全国“扫黄打非”办会同最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局等八部门开展。此次集中行动不仅要坚决有效遏制行业乱象，还要科学规范行业规则，促进网络生态持续向好。

此前，国家网信办、全国“扫黄打非”办等根据群众举报线索并经核查取证，首批依法依规对“皇冠直播”“嗨够直播”“UP直播”“月爱直播”等44款传播涉淫秽色情、严重低俗庸俗内容的违法违规网络直播平台，分别采取约谈、下架、关停服务等阶梯处罚；部署查办了一批利用色情低俗直播内容诱导打赏案例，对“幺妹直播”“触手直播”“9158美女视频”“喵播”“么么直播”等平台传播网络低俗直播内容作出行政处罚。

全国“扫黄打非”办相关负责人介绍，近几年来，网络直播行业虽然得到了有效治理和规范管理，但一些中小型直播平台依然乱象频出。尤其在疫情期间，全国大多数网民上网时长明显增多，有的直播平台利用这一时机，为追求流量任由主播穿着暴露、言语粗俗、行为恶劣，通过“送福利”、低俗表演、下流动作等方式吸引用户进行高额打赏，甚至诱导未成年人进行充值打赏，所涉及的举报案例居高不下。

负责人也指出，有的直播平台主播向网民兜售三无产品、假冒伪劣商品等，严重侵犯消费者合法权益，扰乱正常网络购物市场秩序，更有平台主播大肆宣扬历史虚无主义和拜金主义错误思潮，散布谣言信息，传播封建迷信，发表负面言论，甚至从事网络诈骗等违法犯罪活动。另外，也有一些从事淫秽色情和网络赌博的直播平台，通过社交群组和论坛传播有害链接和二维码，公然招募从事色情直播从业人员，传授躲避网络侦查方法等。

负责人强调，网络直播平台的这些违法违规行为，严重破坏了网络生态，对青少年的健康成长带来恶劣影响，必须坚决予以治理。

在进行专项整治的同时，相关部门也将科学制定推动网络直播行业高质量发展的管理规则和政策导向，探索实施网络直播分级分类规范，以及网络直播打赏、网络直播带货管理规则，形成激励正能量内容供给的网络主播评价体系，严厉打击违法违规直播行为，以及追究相关直播平台责任。