蓬佩奥称防范中企欺诈性会计操作 中国外交部批：对监管问题的政治操弄

中国外交部今天（5日）批评美国国务卿蓬佩奥发表防范中企“欺诈性”会计操作的言论是对监管问题的政治操弄，逼迫中国公司从美国退市。

综合路透社和央视新闻报道，蓬佩奥昨天提醒美国投资者，防范中国企业的“欺诈性”会计操作，并说纳斯达克交易所最近决定收紧上市规则加大中国企业上市难度，应该成为世界各地其他交易所的榜样。

在纳斯达克交易所挂牌的瑞幸咖啡4月初自曝财务造假丑闻。在这之后，纳斯达克交易所决定收紧上市规则，以避免由内部人士紧密控制且会计制度不透明的中国公司在纳斯达克展开首次公开售股。

纳斯达克首席执行官弗里德曼（Adena Friedman）昨天也说，海外会计问题由美国证券交易委员会处理。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应时说，中国政府始终主张无论在何时上市，上市公司都应当严格地遵守上市地的相关法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

耿爽说：“中方对上市公司财务造假行为始终秉持零容忍的态度，这一立场是一贯的，也是明确的。美方关于中国公司不遵守美国相关规则的说法，以偏概全。”

耿爽承认，近来个别中国公司出现一些财务造假行为，但这不能完全的代表全部在美上市的中国公司，并指美国近期针对中国公司的一些言论和做法带有明显的偏见。

“事实上，中美双方的监管机构在跨境上市公司审计监管领域开展了多项的合作。现在的事实是美方有关监管机构不愿意去解决问题。”耿爽说：“美方针对中国的有关言行，是对监管问题的政治操弄，逼迫中国公司从美国退市，将会严重地损害美国投资者的利益。”

耿爽强调，中国期待美国拿出解决问题的诚意，按照跨境审计监管的国际惯例，以平等合作的方式来解决分歧，真正保护投资者的利益。