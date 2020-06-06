挺韩罢韩选前之夜出招 今天投票决定

台湾地方自治史上首桩直辖市长罢免案今天（6日）将登场，投票前夕，挺韩、罢韩双方昨晚在选前之夜大对决，民意将在今天的投票中见真章。

据台湾《联合报》报道，罢韩案投票投票时间为今天上午8时到下午4时。高雄市警局为投票活动规划7500警力投入选举治安工作，随时处理突发事故。

高雄市长韩国瑜昨晚特别在面簿感性诉求，称“仰不愧于天，俯不怍于民”是市府团队秉持的唯一信念，他也感谢五百多天来，高雄市民给市府团队的机会。

此外，韩国瑜昨天从早忙到晚拼市政，晚上9点半还率领一级主管到市区同盟路“爱河之心”视察节能路灯，宣布年底将全市换省电、减耗能、增加安全性智能路灯。

高雄市府一级主管团队、蓝营市议员昨晚站在韩国瑜身边，上百名支持者簇拥高呼“市长，我们挺你！”“市长，你是最棒的！”

罢韩团体一波波造势，最后决战周天天上街游行，要催出气势与投票率，昨晚热度达到最高点。游行队伍一路从高捷美丽岛站走到爱河河畔。

Wecare发起人尹立昨晚在爱河畔以“我们只是收回原本属于我们的权利”发表演说，他说，前年12月25日，韩国瑜在爱河畔接下市长印信，就职三个月后，想从高雄出发到总统府，韩只是利用高雄，高雄人当然可以收回授权，爱河畔是韩的就职之地，也将是解职之所。