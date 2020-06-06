美国允许中国航空公司每周两班赴美

美国交通部星期五（6月5日）宣布，将允许中国航空公司每周运营两班往返美国的航班。就在一天前，中国民航局一天前放松了限制，允许更多外国航司航班飞往中国。

这份新命令通知，“将允许中国航司每周运营两班飞往美国的定期客运航班，这将与中国允许的美国航司飞往中国的航班总数相同。这份命令立即生效”。

中国目前每周有四班飞往美国的航班，分别由中国国航、中国东方航空、中国南方航空和厦门航空运营，目前尚不清楚哪些航班将获准继续飞行。

美国交通部表示，做出修改是“为了恢复美中航空公司在定期客运服务市场上的竞争平衡和公平平等的机会”。

交通部还表示，如果中国对美国航司航班采取进一步措施，已做好再次采取行动的“充分准备”。

美国交通部星期三曾发布命令，计划从6月16日起暂停中国航司飞到美国的定期客运航班。命令出台是因为中国政府实际上禁止了美国商业航班恢复两国之间的客运服务，而中国的这种做法违反了两国现有的航空协定。

在美国政府做出上述宣布的几小时后，中国民航局便发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，称自6月8日起允许所有未列入“国际航班信息发布（第5期）”航班计划的外国航空公司，在满足条件的情况下，每周运营一班国际客运航线航班。

《通知》称还将根据入境后旅客的核酸检测结果对航空公司实行奖励和熔断机制。