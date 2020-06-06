澳洲修改外资法 中资进入将受更严格审查

澳大利亚宣布将对外国投资法进行重大修改，目的是加强对外国投资者的国家安全审查，尤其是在通信、大数据、能源等领域。该议案已经递交澳大利亚议会。

据美国之音报道，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周五说：“今天，财政部公布了一系列新的改革、重要的改革，要确保外国投资一定要按照我们的条件、我们的规则、一定要符合我们的国家利益。”

莫里森还说，确保所有外国投资都必须遵守条例，一直是澳大利亚政府坚定的立场。

澳大利亚财政部长富莱顿伯格（Josh Frydenberg）说，“技术在发展，我们的地缘政治环境也变得更加复杂”。“事实上，世界各国政府都已经看到，外国投资并不完全是出于商业目的，而是为了战略目标。”

他说，所有参加敏感资产竞标的外国投资人都要面临更为严格的审查。不管竞标的资产规模大小，也无论买家是私人还是国有企业。

报道引述悉尼先驱晨报评论说，这次修法将出现的一大变化是，澳洲财政部将拥有最终决定权,它将可以根据情况决定是否给投资项目增加某些条件，或者强行撤资。财政部的文件说，这项权力没有追溯权。

外国投资法修改后将适用于所有外国投资者，但预计中国将会受到格外的审查。部分原因是中国科技公司华为在2018年因为国家安全问题而被澳大利亚排除在该国5G网络之外。

今年4月，澳大利亚推动对冠病源头展开独立的国际调查而激怒中国，招致中国报复，对澳大利亚价值10亿美元（13.95亿新元）的牛肉和大麦加征高额关税。在过去四年中，中国对澳大利亚的投资减少了68%。

在2018年至2019年获得澳大利亚批准的外商投资来源国排名中，中国从第二位降至第五位。美国排名第一，随后是加拿大、新加坡和日本。

澳大利亚的外国投资法是1975年设立的。这次修改的幅度是最大的。根据现行法律，大多数金额低于1.9亿美元的私人投资都不需要接受审查，像中国等跟澳大利亚签有自贸协议国家的公司，需要接受审查的门槛是12亿美元。但对于国有企业来说，没有投资金额的限制，都需要进行审查。

澳大利亚财政部长富莱顿伯格在宣布修改法律的时候并没有单独提到中国或者其它任何一个国家。不过，中国政府之前就澳大利亚修改外国投资法一事表达过关切。

中国企业在澳大利亚资源、农业和房地产方面都有重大投资。2016年，澳大利亚把达尔文港卖给中国公司澳大利亚岚桥工业一事引起了澳大利亚公众的不安，公众呼吁修改条例，对于涉及关键性的基础设施交易，必须要得到外国投资审查委员会的批准。

该公司是山东岚桥集团的子公司。其老板叶成被发现与中国军方有着广泛的联系。

澳大利亚方面担心，中国控制这个港口以后可以监视美国和澳大利亚海军的活动。一旦发生战争，中国可能会成为美澳的敌人。

澳大利亚政府计划在今年7月拿出条例修改草案，然后征求业界的意见，预计新法规将于明年1月1日开始执行。