字节跳动关闭“今日头条”海外版TopBuzz

全球热门的中国短视频应用程序抖音TikTok的母公司字节跳动关闭了其“今日头条”的海外新闻应用程序TopBuzz。

据路透社报道，字节跳动周五（6月5日）给路透的一份声明中写道：“我们很高兴在TopBuzz完成的使命，但我们决定其他业务领域将是我们未来的重心。”

字节跳动这一动作显示出，虽然抖音取得巨大的成功，但字节跳动进军全球市场的举措并不那么一帆风顺。

字节跳动2015年8月推出了“今日头条”的海外版TopBuzz。这个内容汇总美国有线电视新闻网、全国广播公司等新闻媒体的平台，在2017年曾超越推特(Twitter)，在北美苹果商店占新闻榜日榜第一。

但是TopBuzz在海外受欢迎的程度，远比不上抖音。灯塔财经（Sensor Tower）的数字显示，在苹果和谷歌商店中，TopBuzz的合计下载量从2018年的700万人次，下跌至2019年上半年的120万人次。相比之下，抖音的下载量在2019年上半年则高达3亿4520万人次，全球下载量高达20亿人次，在美国就超过1.1亿人次。

了解内情的两个消息来源透露，TopBuzz从去年开始收缩运营，从过去包括西班牙语和葡萄牙语在内的多种语音，减少到目前的英文和日文。据海外媒体“信息”（The Information）称，字节跳动去年9月曾经与少数美国买家谈判出售TopBuzz，但没有达成任何协议。

另一方面，目前字节跳动因为处理用户数据方面的问题正在受到美国国家安全部门的调查。该公司同时也受到一些国家监管部门更严格的审查。