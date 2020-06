美国起诉中国一企业：向美出口大量伪劣N95口罩

美国政府指控一家中国企业,制造并向美国出口大量伪劣N95口罩,直接威胁美国卫生人员在疫情期间的生命健康。

据美国之音报道,美国新泽西地区和纽约东区的检察官6月5日宣布,正式起诉中国金年包裝印刷有限公司(King Year Packaging and Printing Co. Ltd.,简称金年包装)在美国冠病期间生产并出口将近五十万个伪劣N95口罩,并谎称这些口罩符合N95口罩的标准,从而触犯美国食品药物和化妆品法案(Federal Food, Drug and Cosmetic Act)。

根据提出的诉讼,上述中企今年4月6日到4月21日一共生产了49万5200个劣质N95口罩,并贴上美国国家职业安全卫生研究所(NIOSH)和美国联邦食品药物管理局(FDA)的认证标注向美国出口。为了掩盖产品的劣质,金年包装并向美国食品药物管理局提交了虚假的注册说明。

美国联邦调查局纽瓦克(Newark)地区负责特工科涅斯基(Douglas Korneski)指,“要不是调查组的行动,被告将会为了利润而将紧急救护人员、医院雇员和其他一线工作者的健康直接置于危险之中。被告试图通过错误标注产品质量的手段绕过政府的监管。联邦调查局将继续保持警觉,缉拿那些试图利用当前危机的罪犯”。

金年包装面临三项触犯美国联邦食品药物和化妆品法案的指控。指控如果成立,每项指控最高可判处50万美元(69.75万新元)的罚款。