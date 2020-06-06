日媒：习近平访日或推迟到明春后

日本外交界内部人士认为，即时日本的冠病疫情扩大势头平息，中国国家主席习近平的访日环境也不成熟，将推迟到明年春季以后。

据共同社报道，多名日本政府相关人士5日透露，日本政府基本决定当前暂停协调习近平作为国宾访日相关日程。这是鉴于日本国内保守派之间对习近平作为国宾访日的反对论调升温，以及美中对立激化而采取的做法。

据报道，日本首相官邸和外务省越来越多的观点认为，“即便冠病疫情扩大势头平息，访日环境也不成熟，将推迟到明年春季以后”。

政府消息人士就习近平访日的准备情况强调：“什么都没有动。要先应对冠病疫情，目前没有讨论之后的日程。现在是白纸状态。”

日本外相茂木敏充3日在BS富士电视台节目中预计，在习近平作为国宾访日之前，将先举行预定于11月的沙特阿拉伯二十国集团（G20）峰会。主流观点认为，即便G20峰会期间举行日中首脑会谈，着手重新协调习近平访日日程，若考虑准备期也要到明年年初以后。

在钓鱼岛（尖阁诸岛）周边中国公务船驶入领海等背景下，日本保守派对习近平作为国宾访日的反弹加剧，访日也可能将进一步推迟。

日本政府还关注美国总统特朗普围绕海洋活动和技术霸权之争尖锐批评中国的现状。也有人分析称，越是采取偏向特朗普的立场，距离习近平访日越远。日本自民党干部判断认为“若构筑对华包围网的动向增强，国宾访日将变难”。

关于要求日本政府重新考虑习近平访日的自民党外交小组等决议文件，首相官邸表示“将认真对待”。不过首相安倍晋三曾表示将迎接作为国宾的习近平，因此将维持力争实现的姿态。

日本防卫相河野太郎5日在记者会上就习近平作为国宾访日称“将反映疫情后的安全保障环境，作为防卫相会在政府内部讨论中切实发言”，流露出谨慎论调。