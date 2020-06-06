中国多家房企5月销售远超上年同期

中国上市房企陆续公布5月份销售业绩，中国媒体从已公布的数据分析，房企5月份抢收效果明显，多家房企5月份销售业绩远超去年同期。另外，不少房企受到5月份销售大幅放量影响，前5个月销售业绩也逐渐赶上上年同期，疫情对房企销售的影响逐步减弱。

据中国证券网昨日（5日）报道，记者梳理发现，已发布5月份销售业绩的房企中，不少房企5月份的销售同比增幅超过50%，带动企业前5个月销售业绩同比增长。不过不少房企5月份销售单价出现较明显的下降，部分房企为了保证销售，选择降价促销策略。

克而瑞数据显示，5月份TOP100房企中有77家单月业绩环比提升，67家企业单月业绩同比增长。值得注意的是，除同比销售增速转正的房企数量大幅增加外，不少房企更是取得了两位数增长。继4月份转负为正后，百强房企的单月销售成绩在5月份进一步恢复，近七成房企实现同比正增长。

诸葛找房统计数据显示，中国5月重点40城新房销售面积连续3个月上涨，达2079.36万平方米，环比涨幅20.48%，同比下跌0.77%，跌幅收窄16.28个百分点，基本恢复至往年同期水平。从具体城市表现来看，监测的重点40城中32城销售面积环比上涨，延续前期热度。

分城市等级看，5月一线、二线、三四线城市新房销售面积环比分别上涨19.38%、23.67%、15.23%，受疫情影响积压的购房需求近3个月来迅速释放。虽然价格没有出现上涨，但是房企销售面积和销售总金额出现了较大幅度攀升，各城市等级楼市量能回暖明显。

方正地产研报指出，5月百强房企全口径销售金额增速回升至12.5%，预计将显著好于全国。近期，房企融资环境相对宽松，融资成本保持低位。5月国内债券发行额同比增长24.2%，平均利率为4.29%。今年房企的核心竞争力将会落在销售回款、融资量和成本、推货速度这三点上；部分二线高周转房企仍有弯道超车的机会，前10-20名的房企集中度的提升速度也更快。