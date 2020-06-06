调查：中国一线城市居住满意度和房价不匹配

中国城市居民居住满意度调查报告显示，一线城市的满意度并没有与其房价相匹配。其中广州表现最好，满意度水平在一线城市整体水平之上，北京、上海则水平相对较低，与整体水平存在一定差距。

据每日经济新闻昨日报道，中国指数研究院组织实施的《2020中国城市居民居住满意度调查报告》出炉，从销售服务、签约后服务、交付服务、房屋质量、公区质量、整改维修、物业服务等维度反映了当前中国城市居民居住满意度水平。

报告显示，一线城市的满意度并没有与其房价相匹配。其中广州表现最好，满意度水平在一线城市整体水平之上，北京、上海则水平相对较低，与整体水平存在一定差距。而1.5线城市满意度水平明显高于一线城市，得分均在76分以上，一线城市中仅广州得分接近76分。

二线城市整体水平也略低于1.5线城市整体水平，但却高于一线城市整体水平。其中无锡、大连、沈阳、宁波、西安满意度水平相对更高，得分均在78分以上，青岛、温州的满意度水平相对较低，得分均不足74分。

三线城市整体水平略高于76分，13个城市中，有六个城市满意度水平在三线城市整体水平之上，其中柳州、湖州、滁州、阜阳满意度水平明显更高。

值得一提的是，疫情下业主的再购意愿被激发。忠诚度三要素中再购意向提升明显，增幅超过6%，首次突破70%；标杆企业疫情期的表现更为突出，抗风险能力更强，居民忠诚度首次突破70%。

另外，在抗疫中发挥了重大作用的物业，其满意度也在提升。报告显示，营销与物业是满意度水平相对较高的两个职能部门，其中销售服务与物业服务是行业水平及标杆企业中得分最高的两个指标；客服端标杆企业优势最为明显，其中交付服务领先九分左右；投诉处理领先优势更是超过15分。

中指研究院调查事业部运营总监吴建钦表示：“当下的房地产正在向绿色健康迭代，整体居住在向智能化、数字化转变，室内功能细分及智能健康住宅是未来户型设计的关注重点。”

此次调查覆盖中国31个省份的206个城市，其中一至三线城市覆盖率超过90%。从企业的覆盖面来看，涉及300余家企业，其中地产百强企业达到78家。这是自2007年以来，中指研究院连续14年组织实施的中国房地产顾客满意度调查。