北京应急响应降级 旅游产品搜索量暴涨

中国北京市重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级，相关旅游产品较昨天同一时间段的瞬时搜索量增长300%。券商分析师认为，伴随疫情风险等级降低，人群流动性有望重新加速，有利于中国客运量增长、旅游板块复苏。

据中国证券报报道，北京市政府副秘书长陈蓓6月5日在疫情防控例行新闻发布会上通报，北京重大突发公共卫生事件二级应急响应6月6日零时起下调为三级，并相应调整相关防控策略。

此次北京市放宽防控的措施包括：解除湖北人员进京民航、铁路购票和公路进京证限制；有序开放社区室内外体育健身及文化娱乐场所；在具备健全完备的卫生防疫措施情况下，恢复生活性服务业企业正常运营等措施。

在新闻发布会后，携程大数据显示，携程平台上度假、机票、酒店、租车、景区门票等各个板块搜索量迅速攀升，北京相关旅游产品较昨天同一时间段的瞬时搜索量增长300%。

华泰证券认为，中国2020年第一季度餐饮旅游板块受疫情冲击显著，二季度起伴随疫情风险等级降低，人群流动性有望重新加速，有利于中国客运量增长、旅游板块复苏。

华泰证券的研报显示，3月以来全国就业市场已经开始复苏，4月批发零售、交运仓储等行业的就业形势仍较为严峻。分析人士认为，放开人员流动限制，有利于激发就业市场活力，特别是快递、家政等服务业的发展。

值得一提的是，为推动复商复市，加快实现消费回暖，北京将于6月6日启动北京消费季，并投放122亿元（人民币，下同，24.03亿新元）消费券，覆盖餐饮、购物、文化、旅游、教育、体育等领域。

据中国国家统计局数据，5月份零售业、餐饮业商务活动指数保持在55%以上，其中，零售业商务活动指数连续三个月在50%的荣枯线以上，餐饮业连续两个月在荣枯线以上，显示消费市场保持回暖复苏的良好态势。