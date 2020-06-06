中印同意和平处理边境争端

中国和印度就日趋紧张的边境冲突举行外交对话，双方同意通过和平谈判处理边境争端。

据美国之音引述印度媒体报道，印度外交部东亚司官员史耐恩（Naveen Srivastava）6月5日同中国外交部司长吴江浩就两国边境冲突问题举行了视频会议。双方回顾了印度总理莫迪和中国国家领导人习近平之前达成的共识，强调印中两国发展和平与平衡的关系将是全球局势稳定的积极因素。

印度媒体报道，本次会谈前，印中两国边防军人在双方实际控制线上的拉达克（Ladakh）地区的班公湖附近，以及锡金纳库拉山口（Naku La Pass）附近爆发了冲突。中国随后派出军用直升飞机前往拉达克的东部地区，印度空军也起飞苏-30战斗机在当地上空飞行。

印度外交部随后发表声明，“双方回顾了包括当前局势在内的双边关系状况，同意应该依据（两国）领导人的指示，通过和平协商处理他们的分歧。在此期间，双方应考虑尊重彼此敏感度、关切和愿望、不让他们变成纠纷的重要性”。

中国外交部在一份声明中说，中国外交部亚洲司司长吴江浩同印度外交部东亚司联合秘书史耐恩5日举行视频会议。“双方一致认为，要在两国领导人战略引领下，将两国互不构成威胁、互为发展机遇，不让分歧上升为争端的理念落实到行动，增进战略互信，深化互利合作，妥善管控分歧”。