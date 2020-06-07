聂德权：国安没两制之分

中国全国人大日前通过制定“港区国安法”决定，香港公务员事务局局长聂德权强调，在国家安全问题上“只有一国、没两制之分”，扫除影响国安的障碍，让香港聚焦于经济发展、改善社会民生，需靠公务员团队落实推行。

据《星岛日报》报道，聂德权表示要增强整个香港公务员团队对国家的观念和认识，公务员要掌握自己有两重身分，“既是香港特区公务员，也是国家特区公务员”，一定支持在国家层面进行立法维护国家安全。香港公务员事务局未来将加强培训，包括透过网上平台发放国家安全立法资讯，并提供更多与国内交流和实习机会。

聂德权直言，国家安全出现威胁，香港“一国两制”面临很大冲击，国家及香港特区都有责任立法保障国家安全，特区政府曾尝试就《基本法》二十三条立法，受到很多阻挠，在威胁已逼在眉睫下，从国家层面就国家安全立法是理所当然。

香港社会对“港区国安法”存在争议，聂德权形容这些争议是一种担心，部分出于恐惧，由于中港制度存在分别，市民有关注或忧虑是正常的，因大家缺乏一种形式体会与信心，但变成“一国一制”的批评，就完全站不住脚。“平心而论，香港与大陆制度有很大分别，‘一国两制’方针是不会在香港实行社会主义制度，惊变‘一国一制’的人正享受《基本法》所赋予的言论自由。”据此，未来应加强大陆与香港之间的相互交流及沟通了解，让大家持开放态度换位思考。

聂德权也指出，香港过去一年出现的社会冲突令人痛心，因安全稳定的障碍令香港未能发挥过去“一国两制”的优势，“好唔抵、好可惜！”他强调，在国家安全问题上，只有一国、没两制之分，“从国家层面做立法工作，对保障香港‘一国两制’落实、繁荣稳定，这点应是无用争议的。”

“扫除障碍，让香港聚焦如何做好经济发展、改善社会民生，要靠公务员团队落实推行。”聂德权指，公务员已在参与“港区国安法”的立法过程，相关政策局及部门都会提交意见，至法例正式通过后，整个政府、不同部门人员都要全力支持，做好落实工作，“因为国家安全层面不但是保安，牵涉到金融安全、社会治安、食物安全等范围，目的是提供一个安全环境让大家好好生活发展。”

此外，聂德权又希望公务员不应只着眼于自己只属香港特区政府的公务员，“在一国两制下，其实有两方面的身分，作为中华人民共和国香港特别行政区政府的公务员，去支持国家层面做国家安全立法，原则上一定没有问题。”他说公务员事务局将做好相关培训工作，培训处会将资讯及资料素材透过不同渠道向公务员发放，除了讲座形式，公务员网站将在显眼位置专门上载有关国家安全立法的资料，包括社会间的论述、分析与事例等都可成为教材。

由政制局转到公务员事务局，聂德权指目前最重要的工作目标，是增强整个团队对国家的观念和了解，除了透过书本知识学习，亦需去实践感受。当局在培训工作上，会加强中港交流，安排公务员到中国国家行政学院及其他院校就国家事务作培训，了解国家发展、国情，并设公务员互换机制。去年起，当局亦举办专题考察团到大湾区了解当地发展，探讨对香港意义及如何配合。

聂德权重申，公务员队伍的使命是好好落实“一国两制”，在公务员培训上，除了领导及管理方面的培训，及保持国际视野等环节，当局非常重视他们对国家事务的认识、“一国两制”方针的了解、《宪法》及《基本法》宪制秩序的掌握，以及了解中央与特区关系。

