香港警方传引入新胡椒弹手枪 中弹可致短暂失明

香港反修例冲突一周年之际，香港警方被传近期从瑞士武器生产商引入新一代胡椒弹手枪，并正进行测试，料最快本月可分派予处理示威主力、俗称“速龙小队”的特别战术小队使用。

据亲示威者媒体Hong Kong Free Press报道，新胡椒弹手枪是瑞士武器生产商Piexon生产的Piexon JPX6 Jet Protector。

生产商资料显示，该款胡椒弹手枪发射范围为1.5米至7米，发射速度为每秒80米，相当于每小时290公里，最多可四支枪膛同时上弹，装有14x109毫米的弹药筒，可以连续发射，子弹含10毫升有蓝色辣椒油树脂等成份。

该刺激物的效果，包括刺激眼、鼻、嘴及呼吸系统，可造成暂时失明、咳嗽、恶心等，征状估计可维持约30分钟至45分钟，始会逐渐减退。

而香港警方回覆港媒“香港01”查询时表示，警方一直依照既定政策、程序及守则采购合适的装备，并会按行动需要对世界各地不同类型的装备进行市场调查和实际测试，确保所采购的装备符合安全标准。有关采购装备的资料属警队行动部署细节，不宜公开，以免影响行动效能。

港警强调，“引入不同装备的目的，是希望提升执法效率，以及增加警务人员执行职务时的选项，令整体使用武力的程度得以减低”，并表示警队就装备及武力的使用有严谨指引，也会按照制造商所提供的安全指引，确保所有使用的装备安全及操作正常。