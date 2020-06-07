邓炳强：反修例中有人赚“政治红利” 将别人子女作“祭品”

香港警务处处长邓炳强批评，反修例事件中被捕的青少年都是受害者，被争取政治红利的人利用而违法，由善良变成充满仇恨的恶魔。他批评有关人士利用假新闻向年轻人灌输仇警情绪，把暴力英雄化、浪漫化，但有关人士和其子女从不参与暴力，只把别人的子女奉献成“政治祭品”。

据《星岛日报》报道，去年香港警方拘捕4268名年轻人，较前年上升超过54%，而年轻人占整体被捕人数比例上升，形成犯罪年轻化趋势。而由去年6月至今年4月，共有8057人涉及反修例事件被捕，当中约40%是学生。

邓炳强昨天出席民建联举办、探讨犯罪年轻化问题的圆桌会议时形容，反修例事件中被捕青少年均是受害者，“他们是被争取政治红利的人利用假新闻、假消息，去灌输仇警情绪，被利用作违法行为，企图动摇香港法治和警队执法能力。”

他不满有人千方百计将暴力英雄化、浪漫化，并称年轻人犯法会获轻判，使他们的价值观被扭曲，误以为只要符合自己利益或信念，便可以为所欲为。

邓炳强也批评那些煽动、包庇年轻人犯法的人士，只把别人的子女奉献成“政治祭品”非常可耻：“当年轻人被捕甚至坐牢时，他们除了叫别人捐钱给他们的大状朋友打官司之外，就只会任由年轻人帮他们‘埋单找数’，他们自己及他们的子女却从来不会参与暴力。要奉献政治祭品的时候，永远只会是他人的子女。”

邓炳强表示，香港目前面临法治灾难，年轻人的违法行为由破坏公物、滥用私刑演变成本土恐怖主义，威胁国家安全。他认为，年轻人的出发点无非是想令香港变得美好，“但令香港变得满目疮痍、舍弃法治，又是否你们希望看到的香港？”他质疑他们抱持所谓违法达义、暴力“揽炒”的概念，是否与法治精神背道而驰，“我的心真的好痛，究竟是谁将善良的年轻人变成充满仇恨的恶魔？”

他强调，警队对违法行为不会视而不见，犯法者要付出代价，已担保或“踢保”者不代表没有后果，只要有足够证据会提出检控。但警方或因应个别情况，以其他方式处理被捕的年轻人：“如果案情不是最严重、有悔意、家庭支援足够，我们希望以检控以外的方式处理，例如是警司警诫。”截至上月中，有11人在警诫后获释。

