防备中俄 美智库提“侦察威慑”作战概念

美国军事专家近日在一份智库报告中提出，在西太平洋、东欧关键地理区部署无人机进行“侦察威慑”的作战概念，弥补目前美军配置不足之处，因应中国和俄罗斯对其周边地区日益增强的挑战。

据美国之音报道，华盛顿智库“战略与预算评估中心”（CSBA）日前发表研究报告，报告主要作者、CSBA执行长麦肯（Thomas G. Mahnken）指出，“侦察威慑”（deterrence by detection）的作战概念，即利用无人机系统在西太平洋和东欧关键地区保持即时、持续的“态势感知”，防范北京和莫斯科可能发动的侵略行动。

报告说，目前美国和其盟邦面临的一大挑战，是必须阻绝中、俄两国在其周边领域伺机侵略美国盟友的能力。中国持续在南中国海的人工造岛、军事化活动，既可支持未来进攻行动，也可当作跳板，攻击或夺取过去未占领的其他主权争议地区。在东海则与日本和南韩这两个美国盟邦都有领土争议，近年中国武装力量不时在钓鱼台附近骚扰，还首次与俄罗斯联手在争议空域进行联合轰炸机飞行。

不过，由于目前美军配置不当，倾向依赖昂贵与稀少的平台，无法应付这些挑战，报告说，美国需要的是能长期保持“态势感知”，收集和提供盟邦大量讯息，防备中俄两国。

