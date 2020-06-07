张建宗:港区国安法是保证长期繁荣良方

香港政务司司长张建宗今天表示，香港立法会审议《国歌条例草案》期间，有非建制派议员千方百计阻挠，除了以多次点算法定人数“拉布”外，还在会议上泼洒恶臭的不明物体；这些恶意行为应予以谴责。

他今天在网上发文指出，国歌条例并不复杂，但却要花上两年多才完成立法。可想而知，如要为《基本法》23条进行本地立法，更是难上加难。因此，从国家层面为维护国家安全立法，填补国安缺口，是理所当然的决定。

张建宗说，香港成功得来不易，良好治安及社会稳定是其中主要的成功要素。然而，过去一年的修例风波和连串暴力事件，激进分子以“港独”、“V”之名，肆意破坏香港社会安宁，严重触碰“一国两制”原则底线。

他强调，香港要向前发展及保持长远国际竞争力，必须要符合三个S关键元素，即稳定(Stability)、安全(Safety)和治安(Security)。若香港社会持续不稳、动荡不安，一切都是空谈。

张建宗也指出，全国人大常委会制订港区国安法，是保证香港长期繁荣稳定的良方，并反问奉公守法的市民及投资者何惧之有，呼吁市民明辨是非，不要误信谣言。

另外，张建宗提到，近日有人发起学生反对国安立法的网上联署，明显是利用学生达到政治目的。他重申任何人不应利用学校作为表达政治诉求的场地，更不应煽动学生在具争议及正在发展的政治事件上表态或参与有关行动，要求携手阻止政治入侵校园。