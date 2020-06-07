黄之锋称连日被跟踪 被不明男子偷拍

继香港公民党立法会议员谭文豪，于前日（6月5日），怀疑被一名有大陆口音的男子跟踪及偷拍后，香港众志秘书长黄之锋及南区区议员袁嘉蔚，昨天（6月6日）也怀疑被人跟踪偷拍，双方亦因此发生口角，最终涉嫌偷拍的男子，乘出租车离去，事件中无人受伤。

据香港01报道，香港网上讨论区“连登”有一则文章指黄之锋被“国安”跟踪，文内也附有一张黄之锋与一名身裁略胖的中年男子疑似对质的图片，并在图片上标注了“又被跟踪了你们要小心”的宇眼。

黄之锋于今日（6月7日）凌晨1时整，在社交网站专页发文及上载一条短片，题为“不明人士连日跟踪偷拍黄之锋及袁嘉蔚”。他在文中首先报平安，指已返回家中没大碍，及感谢连登网友关心，同时指出“今晚我与南区区议员袁嘉蔚再度被跟踪”。

黄之锋发布的短片经过剪辑及附有字幕、长约1分钟。短片中可见一名中年男子，曾用电话拍摄黄之锋等人。黄之前随即上前对质，质问对方“你系咪中联办?”（你是不是中联办）。由于黄之锋等人亦用电话反指，对方以广东话大喝“你攞部手机俾我!”（你把手机给我）。

片段中也可见有一辆白色私家车驶过，但没能看到车牌号码。片段中配有文字，指该私家车为接应车辆，但没有停下。该男子随后登上一辆出租车离开。