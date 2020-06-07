澳大利亚最新研究报告指“冠病病毒源自中国”论是虚假信息

澳大利亚研究院责任技术中心近日发布的研究报告称，关于冠病病毒的虚假信息特别是“中国为研制生物武器而创造病毒”阴谋论在网络上散播的过程中，“支持特朗普”和“匿名者Q”社交媒体群发挥了协调作用。

据该中心委托昆士兰科技大学专家的研究显示，阴谋论在推特上的传播就像是一场协调的网络水军行动。他们对3月下旬推特上260万条与冠病病毒有关的推文以及在10天时间内对这些推文的2550万次转发作了分析，发现有5752个推特账户以一致的方式对冠病病毒相关信息转发了6559次，并且协调一致地散播有关“冠病病毒是中国制造的生物武器”阴谋论。

研究人员发现，在10天时间里，有882条原创推文与生物武器阴谋论有关，这些推文被转发18498次、点赞3783次，在推特上阅读量约500万次。研究还证实了一个互推虚假信息的网络，其中2903个账户之间有4125个链接关联。在这个网络中，研究人员发现了28个到30个账户组群，它们的标识都是“支持特朗普”、共和党，或者与支持特朗普的“匿名者Q”组织有关。

报告说，“无论网络水军参与者精心谋划和推广这些关于生物武器阴谋论，还是由外部人员对此加以利用，所要达到的舆论效果是一致的，就是让谣言所推动的主题或话题被更广泛的边缘群体所接受，从而放大谣言的真实性”。

报告指出，原始推文中所包含的错误和虚假信息不再只由机器人程序和其他相关账户推广，而是在更广范围内，被真实存在的普通用户转发。当媒体或社交大V们也参与到阴谋论中来时，即使有事实反驳，虚假信息也很容易引起公众的广泛关注。社交媒体网站经常在没有纠正或事实核对的情况下谈到阴谋论，结果使大量的新受众接触到了他们原本不会遇到的虚假信息。因此，小型媒体可能成为阴谋论进入主流舆论的重要途径。