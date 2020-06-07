陈茂波:美对港所谓制裁影响非常有限

香港财政司司长陈茂波今天在网上发文指出，美国最近就“香港国安法”提及的所谓制裁措施，相关的实际影响对香港非常有限。

陈茂波表示，中国人大决定设定“港区国安法”以堵塞现存法律漏洞，美国更借着要对香港作出所谓的制裁，企图干扰相关立法工作。

对于有人提出香港若被限制使用美元或美元结算系统，陈茂波称，任何冲击香港金融制度的手段，也会为包括美国在内的全球金融市场带来极大的震荡，甚至削弱国际市场对使用美元及持有美国金融资产的信心。这类极端措施对美国本身而言也是风险极高的，呼吁大众毋须过分猜测，政府会谨慎应对。

至于香港未来能否继续汇聚“财气”和“人气”，保持国际金融中心的地位，陈茂波表示乐观和充满信心。

他指出，展望未来，香港的股票市场，正迎来另一个“从量变带动质变”的提升过程。中美角力及全球保护主义抬头​​，对于境外上市的中资企业而言，面对许多政治上新的不确定性，如何管理好风险已更形迫切。与此同时，大陆需要国际融资的创科及其他企业，又或以大陆市场为主的境外公司，也可能更优先考虑利用香港的集资平台。

陈茂波称，拥抱新形势，为香港股票巿场带来新的发展动力，也把巿场结构从过去以传统产业企业为主，转变为传统及创新科技企业兼备。这除了是回应经济结构变化所衍生的融资需求，让金融更好服务实体经济外，也有利于提升巿场的活力、估值和价格发现的效率。

陈茂波也提到，作为国际金融中心，汇聚人才同样重要。有人认为港区国安立法或会导致人才外流，他表示，这或许是过虑。事实上，全球其他国际金融中心都有其保护国家安全的法例，香港现在的做法无异于其他市场。要吸引人才，最重要的是发展机会和发挥空间，和一个自由、安全、稳定的社会环境。香港享有“一国两制”的制度优势，让市民能身处资本主义的体制内，同时把握到大陆巿场持续改革开放下所提供的发展机遇。