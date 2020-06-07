2020年首五个月 亚细安成中国第一大贸易伙伴

中国5月出口表现胜预期，进口则逊预期。

中国海关总署今天（6月7日）公布，以美元计价，中国5月出口按年下跌3.3%，优于市场预期下跌6.5%；进口按年下跌16.7%，跌幅大于市场预期跌7.9%。5月贸易顺差629.3亿美元（约877.46亿新元），增加52.9%。

以人民币计价，5月出口按年增长1.4%，优于市场预期下跌3.2%；进口则按年下跌12.7%，跌幅大于市场预期的3.8%。5月贸易顺差4427.5亿元人民币（约872亿新元），增加60.6%。

中国今年首五个月来，以美元计价，出口按年跌7.7%，进口按年跌8.2%，贸易顺差1213.6亿美元，减少4.5%。人民币计价，出口按年跌4.7%，进口按年跌5.2%，贸易顺差8598.1亿元，减少1.2%。

该时间段内，中国对亚细安进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。亚细安为中国第一大贸易伙伴，贸易总值1.7万亿元（人民币，下同），增长4.2%，占中国外贸总值的14.7%。欧盟为第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.61万亿元，下降4.4%，占中国外贸总值的13.9%。

美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.29万亿元，下降9.8%，占中国外贸总值的11.1%。其中，对美国出口9643.9亿元，下降11.4%；自美国进口3218.4亿元，下降4.5%；对美贸易顺差6425.5亿元，减少14.5%。

日本为第四大贸易伙伴，中日贸易总值为8463.6亿元，下降0.3%，占中国外贸总值的7.3%。其中，对日本出口3961亿元，增长1.6%。