广州至重庆一高铁因落石行车受阻 一驾驶员受伤乘客转运

广州南至重庆西的D1862次列车今天（6月7日）受暴雨和落石影响行车，在广西受阻，现场图片显示该列车车头脱离轨道。

据《新京报》报道，中国铁路南宁局集团有限公司指出，事故中没有旅客受伤，一驾驶员受轻微擦挫伤并无大碍。目前车上248名旅客已转运至贺州高铁站接续行程，后续抢修工作仍在进行中。

有旅客称，事发前列车正高速行驶，突然降低速度导致多位旅客身体瞬间向前倾。

事后一名旅客网上留言称，当时车里停电十分闷热，后工作人员安排他们下车并转运离开。

此外，事故还影响了其他列车正常行驶。一名旅客称，自己乘坐的列车就在脱轨列车后面，在榕江已经停了近三个小时后，高铁开回了贵阳。目前，她仍在高铁站等待安排。

7日上午，中国铁路南宁局集团有限公司官方微博就此事发布通报称，因暴雨落石受阻于贵广客专怀集至贺州站区间的D1862次列车共计248名的全部旅客，已经转运至贺州高铁站接续行程，另有多趟列车不同程度晚点。

一名12306工作人员表示，D1862次列车行驶至贺州站附近时停运，不再按原有线路继续行驶，工作人员正在现场紧急抢修。此外，新京报记者从贺州市人民医院了解到，D1862次列车只有一名驾驶员受轻微擦挫伤就医，并无大碍。