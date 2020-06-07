李柱铭：如人权自由无损 相信民主党会支持23条

中国全国人大会议上月底通过订立“港区国安法”，引起社会争议，有声音指这绕过《基本法》第23条“应自行立法”规定。

香港民主党创党主席、资深大律师李柱铭今日（7日）出席无线电视节目《讲清讲楚》时提到，一向反对侵害港人人权自由的法例，如果能完全确保23条立法后不伤害人权自由，相信连民主党也会支持立法。但他也表示自己恕难支持目前北京的做法。

据香港01报道，李柱铭认为香港回归20多年来一直没有就《基本法》第23条立法，责任在建制派及政府身上，责怪一个在野的阵营是不合逻辑。至于民主派被指“妖魔化”23条，李柱铭认为如果属实，也是建制派和政府的责任，因为政府一定足够票数通过，民主派要阻止也不能，但社会就是不相信建制一方。

人大决定订立国安法后，有民主派人士批评这与23条“自行立法”的说法不符，被质疑是“忽然拥抱23条”。李柱铭回应指，立场相当明确，2003年反对立法，是因为草案损害香港人的结社、言论、新闻自由，从原则而言，在不得削弱人权下会接受立法，如能保证立法后不伤害人权自由，相信民主党也会支持。

李柱铭较早前受访时，曾提及港独主张“罗曼蒂克、很危险”。他指出，以自己的年纪，并不可能支持独立，也不会参与暴力，不过现时的年轻人眼见民主普选等承诺落空，社会结构下亦无上流机会，一定会做出一些激烈的行动。他劝喻年轻人不要做激烈行为，因他认为“革命搞港独”不可能实现，而且会付出生命为代价、失去外国舆论支持，但同时间会同情青年的处境。

李柱铭认为，真正需要思考的问题是“点解社会搞到年青人要咁做”（为什么社会让年轻人要这么做），反问如香港有民主政制、年青人从政参选不会受到政治审查，为何会有那么多人冒生命危险去抗争。他称对青年人“内心有愧”，自己的一代留下恶劣的环境，要现在的青年人冒上巨大风险去填补。

主持人问到，现时香港局面如此，是否因民主派煽动年轻人，或是民主派“反港独”的声音不够响。李柱铭反驳：“年青人根本不停听‘和理非’讲，他们还嫌弃我们不成事。”

他指出，港府对于反对《逃犯条例》修订的和平示威不予理会，要到6.12武力冲突后才能阻止条例二读，反问是谁向青年人释出“动武有用”的信息。

被问到国安法生效后，会否影响其对外国的交流工作，李柱铭说有一定影响，但他不认为香港内部事务是中央内政的一部分，因《中英联合声明》写明香港国防、外交以外的事务，通过《基本法》赋予香港自行管理。至于会否离开香港，李柱铭明言不会，指相信如果自己到外国，有不少国家愿意收容，但认为目前的问题是北京要“全面管治”香港，强调会继续留在香港。

