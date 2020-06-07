香港调查：约三至四成学校未将《基本法》教育融入各学科

今年是《基本法》颁布30周年，香港善德基金会进行有关学校推行《基本法》教育的调查显示，约有三至四成学校未将《基本法》教育融入各学科。

综合《明报》与香港01报道，基金会今天（7日）举行调查发布会，建议香港教育局制订更清晰指引，让学校在课堂推广相关教育。

调查在上月25日至本月5日进行，以问卷访问156名中小学及幼稚园的校长和教师。有七成受访者指出其学校透过中史科推行《基本法》教育，也有学校在历史、地理、常识等科目渗入《基本法》教育，但有三至四成学校未将《基本法》教育融入各科推行。

调查显示，有一半人认为教育局为教师提供足够的《基本法》教育专业发展，但可以持续优化。近四分之一的受访者表示这不足够，并建议教师须通过有关《基本法》考核，才可入职及晋升。

出席发布会的港大法律学院首席讲师张达明说，《基本法》是本港重要宪制文件，加深学生对《基本法》的认识是好事。他认为学校推广时面对不少挑战，包括《基本法》条文对师生来说或较艰深，而学校亦要专业及恰当地处理争议课题，避免将教育政治化。

善德基金会建议教育局，为学校在课堂推行《基本法》教育提供更清晰指引及支援，并建议当局在重点视学时，可检视学校《基本法》教育，并适时向学校提出改善意见。