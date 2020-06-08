民进党内人士：若确定补选“陈其迈再战高雄几成定局”

高雄市长韩国瑜被罢免，高雄市选委会将于12日将结果送交中选会委员会审定，韩自12日起将解除市长职位。民进党人士指出，若韩没提诉讼，征召台湾行政院副院长陈其迈投入高雄市长补选已是共识。

据联合新闻网报道，民进党高雄市党部主委赵天麟表示，陈其迈具备的主、客观条件都有，他在罢韩投票之前就公开表态支持陈其迈，认为陈其迈最适合，“陈其迈应该就是最大公约数了”。

党内人士也指出，若确定补选，陈其迈回高雄再战几乎成定局，陈其迈因此不会成为接下来中央派任的代理市长，不可能一边办理选务，又一边自己投入补选。目前党内建议的代理市长包括内政部次长陈宗彦、高雄市前副市长许立明、杨明州、史哲等，还有人提议曾代理花莲县长的现任法务部次长蔡碧仲也可成为人选。

若由陈其迈代表民进党参与市长补选，党内人士指出，陈须记取两年前的败选教训，首要之务是做好党内整合工作。陈其迈须对高雄市党内菊系、海派等相关势力，更加努力争取整合。

高雄市长韩国瑜罢免案过关，中选会将在12日公告罢免结果，韩也将于公告后解职，并于三个月内补选新市长。在此之前，将由行政院派代理市长掌管市政。但韩有权在30天内提出罢免无效诉讼，在诉讼结束前，不得办理补选。

这次高雄市的代理市长，可说是史上最特殊的代理市长，任期不一定只有三个月，因韩若提出诉讼，就视审理进度延长代理时间；如果诉讼结束后，本届市长任期还有两年以上，就须补选；若任期已剩不到两年，就不得补选，代理至任期结束为止。

赵天麟说，相信中央已有数套方案，也要看韩国瑜是否提诉讼，如果不提，代理市长主要任务就是办市长补选。如果提出，代理市长可能要代理一、二年到任期结束，两种情况派代思考不同。

