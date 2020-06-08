以不可反政府为由 香港片厂被指曾阻政团拍宣传片

香港一名片场负责人被指以不允许拍摄反中国及反政府的内容为由，曾要求停止拍摄政团宣传片。

据香港《明报》今天（8日）报道，香港“广告公民”平台发言人姚冠东声称，有一群人在电影制片厂拍摄政团宣传片时，“片场负责人一度不允许拍摄反中国及政府的内容”，要求停止拍摄。

姚冠东说，拍摄这部短片的目的是希望能宣传新成立的政团“全民参政”，内容包括社会各阶层表达诉求，其间有人叫喊口号“全民参政，议会革命”。片场负责人李先生随后指，他听到有人喊口号，质疑拍摄内容，并说公司爱国，不可拍摄反中国、反政府的内容，并称对拍摄内容感到不舒服 ，要求停止拍摄并说可退款。

从事广告创作多年的姚冠东说，租用场地的原则是不能拍摄违法内容，并称他曾在该片厂拍摄逾20部广告片，从未被人过问拍摄内容，也没听过片场会要求提供剧本，质疑对方以个人政治取向进行干涉。

姚冠东认为，这部宣传片已不是十分反对政府，只是呼吁市民多参与政治，质疑对方审查界线如何划，并对此事感到震怒震惊。

团队创作总监欧阳粗说，他当时与李先生交涉时，质疑是否有书面订明规则，但对方没有出示。

欧阳粗声称，他告诉李先生，若对方坚持停止拍摄，他将会民事索偿，包括制作团队、失去客户等费用。对方回应时说，需要先请示上司，约20分钟后容许继续拍摄短片。

《明报》昨天也致电给李先生查询，但在刚表明记者身份后，对方就说“无可奉告”。