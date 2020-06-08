国民党每周在高雄开中常会 江启臣不排除参加市长补选

台湾在野的国民党主席江启臣昨天（8日）就高雄市长补选紧急召开会议，讨论因应策略，决议在补选举行前，每周三南下高雄开中常会，江启臣也不排除亲征高雄。

江启臣昨天召集一级主管开会，决议从本周开始，每周三的中央常务委员会会议都移师高雄召开，由江启臣亲自南下坐镇，直到高雄市长补选完毕为止。江启臣也将在今天上向外界报告，展现国民党对高雄不离不弃的决心。

此外，若国民党方面决定启动罢免无效法律战术，拖延补选时间，江启臣不排除亲征高雄。

据了解，罢韩同意票数超过93万，远超乎国民党预估，加上高雄市议长许崑源骤逝，这个震荡不亚于年初总统败选带来的冲击，对于上任仅三个月的江启臣来说更是领导危机，面临的压力超乎空前。

有党高层说，国民党必须承担高雄的失败，不会因此放弃高雄，“哪里跌倒，就从哪里爬起来”。

在市长补选方面，国民党中央目前讨论两个方案，即在地与外地策略。在地模式就是寻找高雄当地年轻人出来挑战，这部分，党中央已有几个物色对象。国民党秘书长李干龙说，目前有锁定人选，但还是希望能找到最合适的。

外地模式则是打罢免无效之诉，以法律战拖延补选时间，让外地补选人选得以入籍参选，包含江启臣、国民党前主席朱立伦、台东县前县长黄健庭昨天都有被讨论到，但在决定诉讼方面，仍需要尊重韩国瑜的决定。