胡春华参观梁家河后谈脱贫：最后关键时刻啃下硬骨头

中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华昨天（6月7日）在参观梁家河后强调，脱贫攻坚战已到了最后的关键时刻。要坚决啃下剩余的“硬骨头”。

据新华社报道，胡春华昨天在陕西榆林举行的部分省脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接工作座谈会上发表上述讲话。

他要求，要在确保如期打赢脱贫攻坚战的基础上，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，让脱贫群众过上更加美好的生活。

胡春华指出，脱贫攻坚任务完成后，要以消除绝对贫困为新起点，把脱贫攻坚与乡村振兴的接力棒交接好，确保平滑过渡。要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，借鉴脱贫攻坚经验，建立健全支持乡村振兴的政策体系，推动脱贫摘帽地区走向全面振兴、共同富裕。

胡春华也指出，要加快解决突出问题，落实兜底保障。要切实巩固成果，充分发挥防止返贫监测帮扶机制作用，强化就业扶贫、产业扶贫和易地扶贫搬迁后续扶持。要加大对革命老区脱贫攻坚和经济社会发展支持力度，不断增强自我发展能力。

会前，胡春华到延安市延川县和榆林市绥德县、米脂县，瞻仰中共七大会址、杨家沟革命纪念馆，参观梁家河村知青旧居，深入贫困户及扶贫产业基地、搬迁安置点等，实地督导脱贫攻坚工作。