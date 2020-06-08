聂德权强调港公务员考虑问题不能单从本土出发

香港公务员事务局局长聂德权今天表示，香港是中国的特别行政区，公务员考虑问题时不能单从“本土”角度出发，只思考“香港特区”，若对大陆采取敌视和抗拒的态度将影响一国两制落实。

综合香港01及香港电台网站报道，聂德权昨天在一个论坛表示，香港公务员同属“国家的公务员”，思考问题时需考虑两个身份，言论引起各公务员工会质疑，称从未听闻此说法促当局解释。

聂德权今天受访时表示，昨日提及的“两个身份”其实只是一个身份，香港的公务员全名是“中华人民共和国香港特别行政区政府的公务人员”，强调一国两制下香港的公务员制度与大陆完全不同。

他解释说，很多事情公务员会从特区角度出发，但会忽略自己属于国家的一部分，故昨日提出此角度，提醒公务员日后在思考不同问题及政策时，除了考虑如何造福特区外，在涉及大陆的议题，例如国歌法、国安法等，都应从国家层面思考。他认为若公务员对大陆存敌视或抗拒的态度，会为一国两制的落实带来影响。

聂德权还说，公务员并非没有言论自由，在制定政策过程中，所有问责官员和公务员都应畅所欲言，但当政府作出决策后，公务员的职责就应该一心一意推动、落实和解说有关政策。

对于相关说法是否需要加入公务员守则内，聂德权说，希望大家不要“阴谋论”，将有关议题“妖魔化”，用来吓公务员和市民。