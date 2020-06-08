韩粉酝“报复性罢免” 点名高雄五议员

高雄市长韩国瑜罢免投票6日通过，让许多支持者感到不满，甚至还开始酝酿“报复性罢免”，目标直指多名绿营议员。其中，有网友点名台湾基进立委陈柏惟，认为他在这波可能会出现的“报复性罢免”中处境最危险。

根据ETtoday新闻云报道，外界猜测台湾基进立委陈柏惟、时代力量议员黄捷、民进党立委刘世芳、议员王浩宇以及议员梁文杰等五人，可能会是首波“报复性罢免”的目标。

其中，作为罢韩大将的黄捷和陈柏惟已经累积了很高的仇恨值，早就是韩粉的眼中钉；在网络上揶揄高雄市议长许昆源的王浩宇和梁文杰，则因言论引发众怒被列入；而刘世芳则是因为其所处的选区蓝营选民较多，且当初是因为郭新政杀出分掉国民党选票才胜选，被认为罢免成功率较高而登上名单。

目前在高雄凤山区已出现罢免黄捷的连署，宣称连署已达第二阶段，尚缺1万5000份连署书。黄捷所在选区凤山区的选举人数是28万7829人。根据台湾当地选罢法规定，要罢免一个立委或议员，条件与罢免市长并无不同，过程是一阶段提议（1%选民签署）及二阶段连署（10%选民签署）通过后，经选民投票有效同意票数大于不同意票数，且同意票达原选举区选举人总数四分之一以上（即黄捷选区的7万1958人），罢免案即为通过。

早在去年7月，有民众为反制罢韩行动就曾发起罢免黄捷连署。此次黄捷听闻自己被再度列入连署罢免的对象，周日（7日）在Facebook回应称，罢韩过后“有名嘴、网红甚至立委、侧翼粉专在网络号召报复性的罢免，要让全台遍地烽火，第一个就点名我。但扬言攻击、威胁或是罢免我，既不能解决问题，也不能改变市长被罢免的事实。”

她表示，当然不会反对市民行使公民权，反而认为这是一个试炼，呼吁大家能平静看待不同立场的声音。