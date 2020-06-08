工会学生周日罢工罢课公投反对港国安法 港府称无法律效力

为反对香港国安法，香港“二百万三罢联合阵线”及“中学生行动筹备平台”计划在本周日（14日）发起“罢工罢课联合公投”。特区政府发言人表示强烈谴责，称所谓“公投”既无宪制基础，也无法律效力。

综合香港明报、大公网报道，去年9月因反修例组成的“二百万三罢联合阵线”的罢工公投目标是最少6万人投票，若获六成票赞成就通过动议；各参与工会将按会章所订定法定表决人数决定是否通过议案，若有八成工会达到其罢工门槛，将发起分阶段罢工，首阶段是为期三天的请年假“警示式罢工”，若政府坚持落实香港国安法，则启动第二阶段旷工式罢工。

现有23个工会参与公投，大多属反修例运动催生的新工会，会员人数共约一万。有3200名会员的新公务员工会也会参与，主席颜武周称，会维持政治中立，因此其动议并非表明反对香港国安法，而是动议香港国安法会影响公务员权利及自由，并要罢工去保障港人权利及自由，目标3500人投票，若赞成票逾五成，即参与罢工。

职工盟主席吴敏儿认为，23个工会是个开始，共一万名会员也是起步，公投当日仍会收会员，入会可即场投票，若不足6万人投票，各工会将商议其他工业行动。

此外，中学生行动筹备平台也宣布联同“阵线”同日举行罢工罢课联合公投，中学生可到各投票站或网上投票，动议反对香港国安法及将以罢课阻止香港国安法在港实施。

平台发言人、香港众志副主席郑家朗称，目标取得至少一万名中学生的有效票，总票数有六成赞成将通过动议。

香港政务司司长张建宗昨日发表网志，指责有关举动明显是利用学生达到政治目的。他认为，任何人不应利用学校作为表达政治诉求的场地，更不应煽动学生在具争议及正在发展的政治事件上表态或参与有关行动。

他认为，目前应正确教育下一代国家观及加强国家安全教育至为重要，可增强市民对国家安全的意识及有利凝聚社会维护国家安全的力量。

香港特区政府发言人昨天也强烈谴责有组织发起罢工罢课联合公投反对香港国安法，指任何人或组织采取极端手段，威逼特区政府都不会得逞。

发言人强调，《基本法》和香港法律体系并没有“公投”制度，所谓“公投”既无宪制基础，也无法律效力，“罢工罢课公投”明显是利用学生达到政治目的。

发言人表示，全社会都应与其划清界线，家长和老师应劝喻年幼子女和学生不应参与。

对于有学生组织发动罢课，正准备明年文凭试的曾同学表示反对，表示疫情已导致学习进度减慢，希望复课后能够尽快追赶进度，因此不希望有人为求自己的政见而牺牲其他同学学习的时间。曾同学的母亲也表示，学生职责应努力读书，学校为学生学习的地方，认为罢课的行为非常自私，对学生有百害而无一利。