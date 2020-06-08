新疆人大常委会原副秘书长艾尼瓦尔·吐尔逊被双开

新疆维吾尔自治区纪委监委今天（6月8日）通报，新疆人大常委会原副秘书长艾尼瓦尔·吐尔逊因严重违纪违法而被“双开”（开除党籍、公职）

据中国国家纪委监委网站消息，艾尼瓦尔·吐尔逊被指“毫无理想信念，对党不忠诚不老实，拒不执行党中央重大决策部署”；同时涉嫌漏报工作数据违反中央八项规定精神，超标准为其子大操大办婚礼；并在工作调动、职务晋升等方面为他人谋利；利用职权将本人及其亲属应当由个人支付的费用由他人报销，违规从事营利活动，违规持有非上市公司股份，收受礼品、礼金；不正确履行职责，纵容、默许瞒报；利用职务便利在项目承揽等方面为他人谋取利益，并收受财物；为谋取不正当利益，送给他人财物。

通报指出，艾尼瓦尔·吐尔逊严重违反中国共产党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成职务违法并涉嫌受贿、行贿等犯罪。通报批评他在中共十八大后“不收敛、不收手，性质极其严重、影响极其恶劣”。

因此，经自治区纪委常委会会议研究并报自治区党委批准，决定给予艾尼瓦尔·吐尔逊开除党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；终止其自治区第九次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

艾尼瓦尔·吐尔逊是本周内第二名被通报调查的新疆高官。中央纪委国家监委网站上周一（1日）曾通报，新疆维吾尔自治区政府副主席任华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开简历显示，1966年5月出生的艾尼瓦尔·吐尔逊是和田人，1987年10月参加工作，1993年9月加入中国共产党。

他从1987年开始工作后，就一直在新疆西部的喀什地区工作，曾在2014年至2016年间担任喀什市委副书记、市长，于2017年3月获委新疆人大常委会副秘书长。

中国国家纪委监委网站去年7月30日通报艾尼瓦尔·吐尔逊被查的消息，当时指他涉嫌严重违纪违法，正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。