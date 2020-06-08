环时批蓬佩奥像纳粹德国政治人物戈培尔

中国《环球时报》昨天（7日）发文谴责蓬佩奥指中国对香港的做法就像纳粹德国在二战中违背承诺，并说蓬佩奥表现像是纳粹德国时期政治人物戈培尔。

蓬佩奥在美国新闻网站“每日通话”（The Daily Caller）的专访中说，随着中国正在寻求成为单一最强大的世界强国，他们也加强对香港的控制，在某种程度上就像与德国在二次世界大战期间的行为。

《环球时报》对此在题目为《和平的中国和好斗的美国，谁才像纳粹？》的社评中，批评蓬佩奥的说法无疑越过现代文明外交的全部底线。

社评认为，这一说法是华盛顿的意识形态歇斯底里，“当下的这场新冠疫情在中国受到全力抑制，无数黎民百姓的生命被挽救，而美国却暴露出制度野蛮，感染和死亡人数高居世界第一。蓬佩奥这个时候把纳粹德国搬出来喻指中国，他让人们从那面镜子里看到的恰是美国自己。”

文章也比较中美两国自1988年中越赤瓜礁海战后的军事行动，说到“中国32年没有对外发生任何战争，这32年美国发动了多少次战争？”，并提到“最近几年美国退出了有助于维护世界和平的联合国教科文组织、气候大会、人权理事会，刚又宣布抵制世界卫生组织，而中国是联合国框架的坚定维护者。它还对华发动了史无前例的全面贸易战，恶意瘫痪世贸组织。究竟谁才像纳粹德国？”

社评也批评蓬佩奥“哪里还有一丁点像是美国的首席外交官？他表现出意识形态上的极端主义，对外政策上的冒险主义，公然撒谎，捏造罪名，他的表现才像是纳粹德国那个臭名昭著的戈培尔。他在极力制造世界的分裂，煽动敌对，他让善良的人们担心，世界和平别最终毁在他这样的狂热政客手里。”

戈培尔（Joseph Goebbels）在纳粹德国时期曾担任国民教育与宣传部部长，擅演讲，拥有强烈的反犹太人立场，在二次大战即将结束前与妻子自杀身亡。