操场埋尸案死者被认定工伤 家属放弃民事赔偿要求快审重判

湖南新晃“操场埋尸案”受害者邓世平，目前已被认定为工伤，其家属获得工亡及丧葬补助金共计88万元（人民币，下同，约17.33万新元）。而为使司法机关从重从快惩治犯罪，邓世平的家人已放弃民事赔偿部分的诉讼。

据澎湃新闻报道，邓世平家属的代理律师周兆成今天（6月8日）证实了这一消息。

据其介绍，湖南省新晃县人力资源和社会保障局作出的《工伤认定决定书》显示，邓世平受到的事故伤害，适用《工伤保险条例》第十四条第三项的规定：在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的，属于工伤认定范围。

1950年出生的邓世平，生前是怀化市新晃县第一中学总务处工作人员，2003年月1月失踪，直到2019年6月20日，其尸骸才从新晃县一中的操场内被挖出。

2019年12月，怀化市中级法院审理查明，2003年1月22日，新晃县一中校长黄炳松的外甥杜少平——该校田径跑道工程的实际承包人，对负责监督工程质量的邓世平心怀不满，遂伙同手下罗光忠，通过迷药、锤击等方式，将邓世平杀害于学校的项目部内，并掩埋在尚在施工的跑道泥坑中。

被告人杜少平被一审法院认定犯故意杀人罪、故意伤害罪，寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪。法院对其以数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身；被告人罗光忠犯故意杀人罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；该恶势力犯罪团伙的另外12名被告人分别被判处1年至8年的有期徒刑。

2020年1月10日，此案被湖南省高级法院维持原判。1月20日，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，怀化市中院对杜少平依法执行死刑。

此案背后的“保护伞”，案发后也备受社会关注。

2019年12月30日，湖南省靖州县法院对牵涉“操场埋尸案”的10名公职人员，以渎职犯罪判处有期徒刑。其中，新晃县公安局原政委杨军、新晃一中原校长黄炳松，均被以徇私枉法罪判刑十五年；怀化市公安局原侦查员、法医邓水生被以徇私枉法罪判刑十四年；新晃县公安局原副局长刘洪波，刑警大队原副大队长陈守钿、原大队长曹日铨、原侦查员陈领，新晃一中原办公室主任杨荣安，被以徇私枉法罪分别判处十三年至十年不等的有期徒刑；怀化市公安局原副局长杨学文、新晃县公安局原局长蒋爱国，被以玩忽职守罪分别判处有期徒刑九年、七年。

2020年4月3日，怀化市中院对相关公职人员渎职案进行二审宣判，驳回黄炳松、杨学文等九人的上诉，全案维持原判。