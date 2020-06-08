央视点名虎牙等直播平台：网课内容到处充斥游戏广告

在过去的这个假期里，上网课是中国学生们学习的主要方式，但也出现了不少未成年人在网课期间沉迷网游，甚至是高额网络消费的情况。

据央视新闻报道，近期安徽、吉林、河北、广东等地都出现未成年人在网上高额消费的案例。针对这些案例和纠纷，中国最高人民法院出台指导意见，明确疫情期间未成年人在家长不知情的情况下进行的网游消费，可以申请退费。

据最高人民法院介绍，按照中国民法总则规定，不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。实践中涉及到网络打赏等问题的多数是限制民事行为能力人，限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。

据北京阳光消费大数据研究院统计数据显示，今年1月1日至5月26日，共监测到有关网课、网游和网络打赏等舆情信息2072233条。其中，网课舆情信息1043735条，占比50.37%；网游舆情信息791746条，占比38.21%；网络打赏舆情信息236752条，占比11.42%。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江指出，从舆情的情况来反映就是说，明明前台运行着网课，后台却运行着网游，随着网课的增多，而导致这一种网游的这一种投诉纠纷这种增多的情况是非常明显的。

而央视记者采访中也发现，一些网络平台利用免费提供的上网课渠道，向未成年人推广网络游戏。

据“虎牙直播”网址的信息显示：虎牙直播是以游戏直播为主的弹幕式互动直播平台，累计注册用户2亿。

以游戏类、社交类服务为主的虎牙直播，在今年2月初发布公告称：“停课不停学，为广大师生提供坚实的技术支持与一站式教学服务。”

今年4月初，央视记者在没有注册的情况下登录虎牙直播平台的手机APP，进入页面的第一步便弹出了各种网游的兴趣选项。该平台页面上方的栏目版块，被冠以诸如王者荣耀、和平精英等网游、二次元、颜值、交友的版块，而名为“一起学”的栏目被放置在了最后。也就是说，想要在虎牙平台进行网络学习，先要浏览大量游戏、交友的信息。

央视记者进入“一起学”栏目中“在线课堂”的子栏目，找到了其免费提供的网络课堂，内容涵盖初高中和小学各年级，点击便可以观看看。在这些所谓免费的网课中，记者却发现大量被精心包装的游戏广告。

在一个名为“学而思网校二年级”的直播间，虎牙直播了提供的网友互动版，名为 “主播动态”，其中名为“三千牧神记”的网游广告十分醒目，点击页面就被跳转到游戏的界面，该游戏直接使用微信、QQ等方式便可快速登录，页面还提供了大量游戏道具的消费选项。在虎牙直播的电脑网页版中央视记者发现，在其提供的网课栏目的页面中，网游广告更是比比皆是。在面向未成年人提供网课的网络平台，为何出现大量的网游，记者尝试与虎牙直播进行沟通，电话却始终无法接通。

北京教育科学研究院信息中心副主任唐亮认为，平台上推送的课程、学习的内容是面向未成年人这样的一个群体，那么和平台内容相关的版面、相应的推荐的模块，就应该通过人工审核加上这种智能算法的方式，显著地区分开来。如果出现这些游戏，或者是不适合青少年接触的这些信息内容，很可能背后是有一些利益的这种推送，或者是引导未成年人去点击等等，明显体现出来作为平台它缺失了相应的这种审核和过滤的责任。

同样是以游戏直播为主的“斗鱼平台”，央视记者也发现了几乎一致的情况，该平台提供了“教育”栏目，但在面向未成年人提供的网络课堂中，网游广告、网络小说等被放置在页面中醒目的位置，用户点击就可以跳转。

有相关学者表示，以社交、游戏类为主业的网络平台开设在线教育版块目前尚处于监管的空白，亟待完善相关管理规定，莫让免费网课成为不良内容推广的土壤。

唐亮表示，目前对于什么样的平台可以开网课，什么样的平台不可以，还没有明确的一个法律上的界定。有一些经营许可，或者是文化经营许可，视听服务经营许可等等，直播等等也可以。目前也存在把这些这种在线教育的形式融合到自己平台上的这种情况。

据央视新闻梳理，为治理在线教育的发展，自2018年以来，教育部联合多部门先后印发《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》，《关于规范校外线上培训的实施意见》，明确学习类App中严禁色情暴力、网络游戏等行为。而在相关的规定中，对诸如社交类直播平台，开设在线教育的版块是否属于“学习类App”尚没有明确定义，对其监管也处于真空地带。

中国国务院参事、北京市检察院原副检察长甄贞对此表示，因为有很多平台它实际上建起来了以后，可能它更多的为了盈利或者怎么样，哪些节目哪些项目更吸引人，更能够拴住人，它可能就放上去什么，而不考虑这个东西整个东西是否适合青少年。国家的规定、公序良俗你总得遵守。所以我是觉得能不能加强平台管理者的一个责任，一旦发生这种问题的话，是不是应该有一个追责的机制。

调查中央视记者发现，在“虎牙直播平台中，用户要想点击“一起学”版块，要手动翻页，例如交友、颜值、二次元这样不适合未成年人观看的内容也不得不浏览，其中不乏涉及性暗示、性诱惑的直播内容，对此，有法律学者呼吁，网络直播平台应该主动履行责任，遵守相关法律法规，莫把网课、网络教育作为给自己增加流量的“技俩”。