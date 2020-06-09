香港警方破获土质炸弹原料库 16岁中学生涉案被捕

香港警方在反修例风波一周年前夕，昨晨突击搜查湾仔两个民居，拘捕一名十六岁名校男生及其姨母，检获大量双氧水、丙酮和强酸等可制土弹原材料，以及政治文宣旗帜和四支仿制枪，疑有人由外国邮购原材料图制造爆炸品，不排除与反修例活动有关。另有三名参与示威的中三男女生，昨天也涉刑毁被捕。

今天是香港“六．九”反修例示威游行一周年，警方昨侦破藏有爆炸品原材料大案。

据《星岛日报》报道，两名涉嫌“制造或管有炸药”被捕男女同住湾仔区，分别为16岁少年李某旻，及其52岁姨母江某敏。据悉，李为家中独子，与同在港铁任职的父母和印佣同住，在筲箕湾官立中学就读中四，过往曾参与反修例示威，但未曾被捕。

毒品调查科财富调查组邹祥有警司表示，警方早前接获线报，指有人去年11月至今年4月，多次从海外网站邮购可制造爆炸品的原材料，经调查后，探员昨晨约7时搜查李及江在湾仔两个住宅单位，拘捕两人及搜出十多支双氧水、一批丙酮、强酸及氧化剂等化学品，还有溶剂和玻璃器皿等实验室器具，又检获四支仿制枪、手机、电脑和印有“光复香港、时代革命”的旗帜。

消息称，有涉案者承认从海外网站订购化学品，指示卖家寄往亲戚寓所，再取回自己居所，姨母疑不知情被连累涉案。该涉案者也坦承通过网上教学自制炸弹，但有卖家拒售浓酸等爆炸品主要原材料，故仍未买齐所需化学品，但拒绝透露制弹动机。

警方爆炸品处理课炸弹处理主任李展超称，起获的化学品可制造产生烟火效果的“烟雾弹”，也可制造炸药，但难以估算威力，因要视引爆地点四周环境和炸药份量，并称有些化学品易燃及状态不稳定，在民居自制炸药期间可能引起火灾和爆炸，随时危及屋内人士和大厦居民，指责被捕者行径不负责任。

对于案件是否涉及示威活动或针对警方，邹祥有警司指警方正调查其目的和用途，不排除任何可能性，又称会将检获的仿制枪械送交专家鉴验。邹强调，警方非常关注青少年犯法的案件，他们可能是受网上或其他人煽动进行违法活动，呼吁家长多留意子女，若发现异样尽快寻求协助或通知警方。



