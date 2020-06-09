何志平已移送美国移民监狱 准备遣返

民政事务局前局长何志平涉嫌行贿非洲政要案，2018年在美国被陪审团裁定洗黑钱等7项控罪罪成，2019年3月被判在美囚禁36个月和罚款40万美元。

据香港01报道，美国联邦囚狱纽约大都会惩教中心今天（6月9日）确认，何已于当地时间6月8日因“行为良好”提早获释（good conduct release），即在服刑期间没有犯事，只需完成八成刑期。

美国移民局一个拘留人士的资料库，昨晚（8日）也更新信息，新增了何志平的资料，显示他现被拘于一移民拘留所。一份法庭发出的遣送令显示，何志平已自愿放弃提出移民聆讯，和申请豁免遣送的权利，因此获释后会直接进入遣送程序。命令显示，何属意遣送返香港，其次为中国大陆。

熟悉美国华人移民事务的律师翁振信分析指，一般在美犯事出狱后须被遣返的华人，会被送到路易斯安那州的联邦移民拘留所，在该处等待凑够遣返人数，才会获安排坐政府包机回北京。

翁振信指出，美政府一般不急于遣返已在拘留所的人士，因此等待期间，可被拘留三至六个月不等，但何志平亦有可能获特别待遇。他补充，一般而言，美国政府只会安排遣返至北京，被遣返人士此后需自作安排，因此认为何志平不会被安排直飞香港。

中国政府早前曾禁美国民航客机抵大陆长达两个月，今日刚放宽至某些大陆城市可每周有一班来自美国班次，加上纽约抵港现时并无直航，因此何志平确实抵港安排仍然不明。