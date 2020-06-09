王毅与英国外交大臣通电话 希望英国尊重中国在港正当权利

中国国务委员兼外长王毅昨天（8日）与英国外交大臣拉布通电话，向对方表示希望英国尊重中国在香港维护国家安全的正当权利。

据中国外交部官网消息，王毅说，国家安全事务属中央事权，是各国通例，中国也不例外，中央政府通过基本法第23条责成香港特区自行立法维护国家安全，并不改变国家安全属于中央事权的属性；面对香港国家安全受到现实危害和严重威胁，全国人大果断立法并且适用香港，有助于尽快填补香港国安法律的明显漏洞和长期缺失，合理合法，势在必行。

王毅强调，决不接受所谓国安立法将改变“一国两制”的无端指责，促请英方尊重中华人民共和国宪法和根据宪法制定的基本法，尊重中方维护自己领土上国家安全的正当权利，尊重中国中央政府根据“一国两制”方针对香港实施的管治，英方对此务必要采取慎之又慎的态度。

拉布则表示，英方致力于发展与中国强有力的双边关系，相信疫情过后两国合作会迎来广阔空间，包括在气候变化、伊朗核等国际和地区重大问题上进一步加强合作。他指出，英方致力于发展与中国强有力的双边关系，在成熟的英中关系框架下，双方可以就任何问题坦诚交换意见。英方愿就今天深入交流的内容进行仔细思考，本着相互尊重的精神继续与中方进行沟通。