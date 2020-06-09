黄奇帆：积极应对美国对华脱钩系列措施 丢掉幻想准备斗争

随着全球冠病确诊人数持续上升，发达国家经济社会出现的新动向值得持续关注，中国应积极应对美国对华脱钩的系列措施。

曾出任重庆市长、中国全国人大财经委员会副主任委员等职位的中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在出席2020新浪财经云端峰会上发表上述看法。

据新浪财经报道，黄奇帆在峰会上发表演讲，指出疫情发生期间，恰好一些国家进入大选。一些政客为了赢得大选，不择手段、投机取巧将自身疫情防控不力的责任扣到中国头上，甚至不排除采取极端措施。

他表示，目前这些“甩锅”闹剧频频上演，已在很大程度上影响了普通民众的对华态度，甚至在极端情况下冒出一些政治黑天鹅事件。因此中国要有所提防。

在疫情中的中美关系上，黄奇帆批评“美方正极力将自身抗疫不力的责任甩锅给中国，加上前期贸易战、制造业回流等政策举措和11月的美国大选，中美关系目前进入自建交以来最困难的阶段”。

他说，特别是近期，美国近乎以举国之力封杀华为，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，以财务监督为由对中概股进行打压，限制中国留学生赴美读STEM，暂停/限制部分来自中国的持有F类和J类签证的留学生、研究人员、访问学者入境，一些政客甚至叫嚣要注销中国持有的美国国债，冻结中国在美资产等等。

因此他认为，当前已经出现了美国在实质性推动与中国脱钩的苗头。

黄奇帆表示，近半年多来，许多美国政客在各种场合看似东一榔头西一棒的甩锅中国、脱钩中国的言论，综合在一起却是来源于一个系统的算计。

“对此，我们不能掉以轻心。一要丢掉幻想，准备斗争；二要坚定信心，保持定力；三要守住底线，灵活应对；四是要抓住关键，补齐短板。”

他说，归根到底，中国要办好自己的事，以更大的力度和决心对内深化改革、对外扩大开放，加快补齐在法治、创新等方面的短板，以更高水平的改革开放推动高质量发展。