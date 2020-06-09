中国月度汽车销量增长 为近一年来首次

中国上个月汽车销量出现近一年来首次增长，这表明该全球最大的汽车市场正在从冠病疫情危机和中美贸易战的影响中反弹。

据彭博社报道，中国全国乘用车市场信息联席会发布的月度数据显示，中国5月份广义乘用车零售销量同比增长1.9%，至164万辆。这是自2019年6月以来的首次增长。

中国政府进一步出台了退税等刺激性措施以吸引消费者回到展厅，在疫情期间暂停运营的汽车制造商现在提供了大幅折扣。由于经济放缓、贸易紧张局势和更严格的排放标准都在压制需求，这次疫情加剧了已进入第三年的销售下滑形势。

几十年来，全球汽车制造商斥了重金在中国扩张，特斯拉公司、通用汽车和大众汽车仍在坚持努力挖掘包括电动汽车在内的中国市场的长期增长潜力。大众汽车本月表示，其将成为电池生产商国轩高科的最大股东，并寻求获得一家中国电动汽车合作伙伴50%的股份。

乘联会，包括电动汽车在内的新能源汽车的销量下降速度也有所放缓。当月新能源汽车销量下降了26%，4月份下降了30%、3月份下降了49%。

乘联会表示，特斯拉是最畅销的新能源汽车品牌，卖出1万1095辆。这家美国公司新建的庞大上海工厂于今年年初前后开始交货。来自有政府背景的中国汽车工业信息网的数据显示，今年特斯拉在中国每月的新车注册量波动很大，2月份低至2314辆，3月份高达1万2710辆。

在经历了几年的快速增长之后，电动汽车销售自政府在2019年年中开始限制补贴开始就失去了动力。大流行病也伤害了需求，而且油价暴跌令油车更具竞争力。中国政府仍将电动汽车摆在重要位置上，并出台了一系列新刺激措施来帮助该行业复苏。

乘联会秘书长崔东树在电话记者会上表示，继销量在疫情危机最严重的今年早些时候大跌之后，中国全年汽车销量可能下降约10%。他的观点比另一个行业组织中国汽车工业协会更为乐观，后者预测会下降15%至25%。