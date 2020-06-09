中国去年在澳洲投资额降至13年来最低

最新报告显示，在中国与澳大利亚关系日益紧张之际，中国去年在澳投资额骤降58.4%，至34亿澳元（33.08亿新元），创下2007年以来最低。

据彭博社报道，上述数据由毕马威会计师事务所（KPMG）与悉尼大学发布的《中国对澳大利亚投资揭秘》报告显示。报告还显示，中国去年在澳投资交易数量也从2018年的74宗下降至42宗，降幅为43%。蒙牛乳业15亿澳元收购贝拉米（Bellamy’s Australia Ltd.）的交易金额就占到去年总额的43.7%。

虽然中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴，但越来越多的迹象表明两国之间的分歧正在扩大。

澳大利亚上周五宣布将对寻求购买敏感资产的外国投资者实施更严格的审查制度，电信、能源、科技和国防制造公司将被纳入零澳元审查门槛。

上述报告的联名作者弗格森（Doug Ferguson）认为，导致中国去年在澳投资下降的因素包括中国更严格的海外交易监管、国有企业减少在发达国家的投资并转向发展中国家，以及中国对澳大利亚政府加强投资审查的负面看法。

毕马威澳大利亚负责亚洲事务的合伙人弗格森说，“自2008年以来，中国公司已向澳大利亚投资了1070亿美元（1487.26亿新元），这对当地经济增长做出了重要贡献，但新的投资正在放缓。”他认为，中国对澳大利亚的投资将“在未来一年保持低迷”。