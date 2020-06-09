张晓明强硬表态：坚信国安法无论如何会在香港落实

中国大陆国务院港澳事务办公室副主任张晓明昨日（8日）措辞强硬地说，坚信不论接下来香港再发生什么，也不论外面的人怎么说、怎么做，都将顺利完成有关国家安全的立法，并确保在香港落地实施。

据新华社报道，港府8日举办香港基本法颁布三十周年网上研讨会，回顾香港基本法的历史.，张晓明应邀发表主题演讲。

他说，全国人大日前通过了《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。这是香港回归以来中央处理香港事务最重大的举措之一，是“一国两制”实践过程中具有历史意义的一件大事，是香港基本法实施的一个里程碑。

张晓明强调，香港现在的主要问题是政治问题。其集中体现是，在建设一个什么样的香港这个根本问题上，存在严重分歧甚至对立。

他表示，要建设一个真正实行“一国两制”、“港人治港”、高度自治并保持长期繁荣稳定的香港，但反对派及其背后的外部势力则企图把香港变成一个独立或半独立的政治实体，变成外部势力一枚牵制和遏制中国发展的棋子。这是影响“一国两制”全面准确实施和香港保持长期繁荣稳定的主要矛盾，香港社会政治生活中的乱象和一些社会矛盾的激化，都是由这个主要矛盾决定的。

张晓明指，如果“一国两制”与国家安全之间存在辩证关系的话，那么应该是：国家安全的底线愈牢，“一国两制”的空间愈大。从经济领域看，可以预见，相关法律出台后，香港社会将恢复安定，营商环境、投资环境会改善。从自由人权保障来说，除了极少数作奸犯科、与国家“死磕”的人可能心有恐惧外，对于广大市民来说，立法更多地意味着对他们的有力保护。归根结底，国家安全底线越清晰、屏障越牢固，香港越安定、繁荣，香港的优势越凸显，自由发挥空间越大，社会创新活力越强，对国家深化改革开放和中华民族伟大复兴的贡献会越来越大。

张晓明强调，坚信不论接下来香港再发生什么，也不论外面的人怎么说、怎么做，全国人大常委会都将依照法定程序顺利完成有关立法，并确保在香港落地实施。有了这部立法，“一国两制”在香港的实践就装上了“杀毒软件”，必定会运行得更安全、更顺畅、更持久。