面临被禁可能 华为在英国大力作广告

中国电讯设备制造业巨头华为周一（8日）开始在英国做广告，试图劝说英国政府和公众相信华为是可以信赖的合作伙伴，华为可以协助英国建设先进的5G通讯网络。

据美国之音报道，华为表示计划今后三四个星期在英国全国性报纸和网路上登出一系列广告，宣传公司对英国的承诺（Commitment），其决心是“帮助英国建设快速，可靠，移动和全光纤的宽带网络”。

华为周一在英国推出的广告是以一封向英国人发出的公开信的方式呈现的。广告强调华为在英国已经展开业务20年，“我们也在创造就业、培养未来工程师、投资于新技术和支持大学等方面发挥了我们的作用。”

目前，英国政府正在对华为进行新的安全审议。而在四个月前，英国首相约翰逊不顾美国以通讯安全和情报分享联盟利益为理由明确提出的强烈反对，准许华为参与英国的5G通讯网络建设，但提出要把华为的参与份额限制在35%以内。新的安全审议有可能导致华为在英国完全不能参与5G建设。

美国商务部上个月声明，正在采取措施限制华为使用美国的软件和技术生产和获得半导体芯片。美国有线电视新闻网CNN星期一报道说，英国政府一位发言人对CNN说，英国正在进行的安全审查正在评估美国施行这一限制会对英国通信网络i建设和运营产生什么影响。