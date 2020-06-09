报告：中国6%调查失业率怕不足反映真实的就业压力

中国成立最早的证券公司海通证券（Haitong Securities）发表报告指，中国政府城镇调查失业率6%的数字，或不足以反映真实的就业压力。

据路透社报道，海通证券宏观分析师于博最新发布报告中指，在中国的经济指标持续改善的同时，就业形势依然严峻。无论是4月份中共政治局会议提出“六保”，还是全国两会上中国国务院总理李克强强调“千方百计稳定和扩大就业”、“就业是最大的民生”，都意味着保就业已经成为政府的首要目标。

分析指，政府预期目标中，新增就业目标的大幅下调，以及失业率目标的显着上调，不仅印证了就业形势的严峻，也意味着政府为保就业预留了空间。但是，失业率或只是冰山一角。

中国国务院总理李克强在政府工作报告提出，今年城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，城镇登记失业率5.5%左右。

分析师在《真实就业压力几何，究竟来自何方》一文中称，6%的调查失业率恐怕还不足以反映真实的就业压力。比如，中国今年高校毕业生人数高达874万，是三大就业重点群体之一，而今年考研报名人数增幅高达16.3%，也从侧面印证了其就业形势的艰难。

分析师们认为，真实的就业压力并非仅以失业的形式体现出来，具体包括三个方面。一是退出劳动力市场的群体，如大量的农民工春节返乡之后并未返城，估算这部分群体人数超过2600万人；二是新增失业群体，估算这部分群体人数超过300万人；三是在职未上班群体，估算超过1400万人。