中国电信企业敦促美国勿撤销在美提供服务的授权

中国电信和中国联通的旗下美国部门敦促美国联邦通信委员会(FCC)不要撤销允许其提供往来美国的国际电信服务的授权。这些授权已持续了近20年的时间。

据路透社报道，中国国有企业中国电信旗下的美国子公司中国电信美洲公司称，美国政府的主张“没有根据”，并称FCC不应“在缺乏具体不当行为证据的情况下，仅仅基于外交政策疑虑”而撤销其在美国运营业务的权利。

它补充说，该公司“迄今为止的行为并未为美国政府声称的缺乏信任提供任何合理的依据”。

美国司法部、国土安全部、国防部、国务院及商务部4月指出，“中国电信的运营存在着巨大且令人无法接受的国家安全及执法风险。”

FCC于4月发出要求说明理由的命令，警告称可能会关闭中国国有电信公司的美国业务，当中包括中国电信、中国联通、以及Pacific Networks Corp及其子公司ComNet (USA)。

FCC主席Ajit Pai曾于4月表示，FCC非常担心“这些公司很容易受到中国共产党利用、影响及控制。”

中国联通(美洲)在6月1日向FCC提交的文件中表示，该公司“在美国有20年的良好记录，证明是美国电信市场的一个有价值的贡献者，在遵守FCC监管责任方面也有良好的记录，同时还展现出了配合美国执法机构的意愿。”

2019年5月，FCC投票一致否决另一家中国国有电信企业中国移动在美国提供服务的权利，称中国政府可能利用这项批准来执行对美国政府的间谍活动。