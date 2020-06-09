中国多地狂犬疫苗一针难求

中国多地狂犬疫苗出现“断货”情况，其中包括云南、山西、陕西、山东等地。

据《新京报》报道，记者梳理公开报道和微博求助信息发现，中国云南、山西、陕西、山东等多地都出现狂犬疫苗紧缺的情况，狂犬疫苗都出现“断货”情况，上述多地发布“狂犬疫苗紧急”通知。

河北邯郸市疾控中心一名工作人员5月29日称，“整个市几乎都难找狂犬疫苗”，市民需自行联系接种点，“一个一个找，完全碰运气。”

陕西西安一接种点的工作人员也证实，疫苗“断货”让不少急需接种的人跨区、跨省找苗，“还有从山西坐着高铁来打的。”

记者6月2日根据石家庄市疾控中心官方公布的疫苗接种点，挨个联系了包括石家庄市区、新乐市、赵县、无极县、高邑县、正定县等十几家疫苗接种单位的电话，均被告知狂犬疫苗断货。情况最好的接种点，狂犬疫苗也从一周前开始“断货”。

就此情况，石家庄市疾控中心也在6月6日发文称，人用狂犬疫苗供应短期内仍不能有效缓解，部分区县仍然处于断货状态，多家狂犬疫苗接种门诊无法正常提供接种服务。疾控中心要求各区县指定1至2家接种门诊负责狂犬疫苗的接种，做好重点保证供应工作。

此外，河南平顶山市、山西太原市等地疾控中心直接发出“狂犬疫苗异常紧缺”的通知，提醒市民文明养犬。

至于狂犬疫苗为何会紧缺，河北衡水市卫健委6月1日回复市民说，疫苗断供是狂犬病疫苗生产企业产能不足，及冠病疫情影响造成的。

狂犬疫苗生产企业“辽宁成大生物股份有限公司”销售部一工作人员介绍，公司的产量并未减少，目前市场总体处于疫苗短缺的状态。

供职于另一家主要生产狂犬疫苗的企业的林伟说，疫苗企业在严格的质量管控下被大浪淘沙一样的洗牌，现在中国有狂犬疫苗生产资质的公司只剩七家。包括他所在公司在内，所有企业的产量都没有降低，反从2018年以来，不断改进技术提高生产，但仍难以填平由生产企业减少带来的总量短缺。

他说：“可以说2019年下半年以前，各地都在消耗库存。后来库存见底，新药量满足不了市场需求，就出现断货情况。”

一位不愿具名的北京某高校免疫学专家说，因国外狂犬疫苗不符合中国的标准，无法进入中国的疫苗市场作为补充，因此，应对当下疫苗困境的一个方法，避免与可存在隐患的动物接触，饲养人也应加强对动物的管理。